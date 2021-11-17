خبير عن تهريب المخدرات للمملكة: حرب صريحة.. وهذا أكثر ما يؤرقنا

الرياض - محمد عبدالله - علق د. سليمان اللحيدان مدير الدراسات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، على واقعة إحباط تهريب 391 كغم من مادة الحشيش في جازان وعسير.

وقال اللحيدان، لقناة "الإخبارية": "هي حرب صريحة تبذل جميع القطاعات جهودها في سبيل مكافحة هذه الآفة، وهذه المخدرات لم تعد حصرًا على مادة معينة آو نوع معين من الماد المخدرة، بل أصبحت المواد المخدرة متعددة، وكل فترة تظهر مادة جديدة يتعرف عليها الشباب ويرغبون في تعاطيها واستخدامها سواء حشيش أو كبتاجون أو كثير من الأدوية المقيدة.

وأضاف أن مروجي المخدر يحاولون من خلال هذه المصطلحات التي تحصل على تعاطف المتعاطي لصالحهم في سبيل ترويج هذه الآفة.

وتابع: "أكثر ما يؤرقنا من ناحية أضرارها على المجتمع أن مثل هذه الآفة لا تقتصر على المتعاطي، ولكن ضررها يتعدى ويستديم إلى درجة أو مرحلة المرض. مضيفًا: "مرض الإدمان من الأمراض المصنفة من منظمة الصحة العالمية".

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