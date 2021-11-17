«الوطني لمكافحة التستر»: تنفيذ 1500 جولة رقابية شهريًا وضبط عدد من المخالفات

الرياض - محمد عبدالله - أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق التجارية وضبط المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها، فيما تم إغلاق عدد من المنشآت التي تقوم بتعيين وافدين بطريق مخالفة.

وقال تركي المسعودي مدير الشؤون الرقابية بوزارة التجارة، لـ"الإخبارية"، اليوم عندنا جولات على المحلات التجارية بالتعاون مع الجهات المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتشمل هذه الجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة الزكاة والدخل ووزارة التجارة ووزارة البيئة والزراعة والموارد المائية ووزارة الموارد البشرية.

وأوضح أن وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المشاركة في البرنامج نفذت ما يقارب 1500 زيارة في الشهر على المحلات والمجمعات التجارية، كما وجه دعوة للمحال المخالفة لتقنين أوضاعها.

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