التأمينات الاجتماعية: 3 خطوات لاحتساب مدة الإعارة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 3 خطوات لاحتساب مدة الإعارة وأيضا تقديم طلب الاعتراض عليها.

وأضافت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الخدمة تمَّكن للمشترك من استعراض بيانات الاعارة المرفوعة من قبل الجهة وإتاحة خياري الموافقة وتقديم طلب احتساب مدد الإعارة أو الاعتراض عليها.

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أن هناك 3 خطوات لاحتساب مدة الإعارة، وهي كالتالي:

1-الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

2-النقر على «الخدمات الالكترونية».

3-اختيار خدمة «احتساب مدة إعارة» من ضمن خدمات المشترك.

وتابعت التأمينات الاجتماعية أن متطلبات إجراء خدمة احتساب مدة الإعارة تتمثل في الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، أن يكون مشتركا لديه طلب إعارة مقدم من قبل الجهة التابع لها.

إخطار العودة للعمل

وكانت التأمينات الاجتماعية، أن خدمة إخطار العودة للعمل تتيح للمتقاعد تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني - عسكري) بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.

وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال إتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

- اختيار خدمة «إخطار العودة للعمل» من قائمة الطلبات

- إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

إصدار شهادة التزام بنكي

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لعملائها الاستفادة من خدمة إصدار شهادة التزام بنكي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على حساب المشترك من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمكن تنفيذ هذه الخطوة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- اختيار أيقونة تفاصيل البنك.

- اختيار أيقونة التقديم على التزام بنكي.

- الموافقة على الإقرار وإرسال الطلب.

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