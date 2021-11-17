«التأمينات» تحدد 4 خطوات لتحديث البيانات

الرياض - محمد عبدالله - دعّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين بتحديث بياناتهم للحفاظ على حقوقهم وإمكانية الاطلاع على التغييرات التي قد تحدث على الأجور المسجلة.
وقالت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": عزيزي المشترك حفاظاً على حقوقك حدث بياناتك لتكون على اطلاع بأي تغيير يتم على أجرك المسجل ومدد اشتراكك .
كما أوضحت أن خطوات تحديث البيانات هي :
- تسجيل الدخول: إلى حسابك الشخصي بالتأمينات الاجتماعية.
- اختيار أيقونة "الملف الشخصي".
- اختيار أيقونة "بيانات العنوان ".
- القيام بتحديث البيانات والضغط على "تحديث".
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