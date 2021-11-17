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«التأمينات» تحدد 4 خطوات لتحديث البيانات

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الرياض - محمد عبدالله - دعّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين بتحديث بياناتهم للحفاظ على حقوقهم وإمكانية الاطلاع على التغييرات التي قد تحدث على الأجور المسجلة.

وقالت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": عزيزي المشترك حفاظاً على حقوقك حدث بياناتك لتكون على اطلاع بأي تغيير يتم على أجرك المسجل ومدد اشتراكك .

كما أوضحت أن خطوات تحديث البيانات هي :

- تسجيل الدخول:  إلى حسابك الشخصي بالتأمينات الاجتماعية.
- اختيار أيقونة "الملف الشخصي".
- اختيار أيقونة "بيانات العنوان ".
- القيام بتحديث البيانات والضغط على "تحديث".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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