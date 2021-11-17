حالة مطرية تبدأ الجمعة وتستمر أيامًا على مناطق بالمملكة.. و«الأرصاد» توضح التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار على مناطق المملكة، ابتداء من يوم الجمعة وحتى الاثنين المقلين.

وقال مركز الأرصاد، في مقطع بثته قناة «الإخبارية»، الأربعاء، إن الحالة المطرية تشمل المدينة المنورة ومكة المكرمة، والأجزاء الساحلية، مشيرًا إلى أنها قد تتأثر بها مجمل مناطق المملكة، خاصة الشمالية منها والشرقية وأيضا منطقة الرياض والقصيم.

وأشار إلى أن المرتفعات الجبلية مهيأة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة في بعضها، فيما تستمر تلك الحالة المطرية حتى الاثنين.

وتقوع مركز الأرصاد، أن تتأثر بعض مناطق المملكة بانخفاض درجات الحرارة، في حالة تبشر بدخول فصل الشتاء الذي يشهد انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق.

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