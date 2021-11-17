سيدتان ترفضان خدمة الزوج إلا بمقابل مادي.. وتقرير يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - علقت مذيعات برنامج «سيدتي» المذاع على قناة روتانا خليجية، على واقعة رفضت فيها زوجتان خدمة الزوج إلا بمقابل مادي.

وقالت إحدى المذيعات عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق على في برنامج على قناة الرسالة على سيدتين لا يخدمن زوجهم إلا بمقابل مادي ووجه لهم رسالة قال فيها، إن الزوجة لا تخرج للعمل ولا تشارك في نفقة المنزل، وفي المقابل ينفق عليها الزوج، هي وأولادها، لذلك عليها خدمة زوجها والاهتمام بترتيب احتياجاته حتى يستطيع القيام بعمله.

وقال مذيعات البرنامج: يبدو أن الزوجتين اتفقتا على هذا الأمر، لكن لو أن الزوج اتفق معها على هدية أو مكافأة أو راتب بالاتفاق بينهم وبين بعض فلا شيء في ذلك، لكن لا أخدمك إلا بمقابل مادي فيمكن أن يأتي بموظفة أو عاملة تخدمه، لكن أنت كزوجة من واجبك أن تهتمين بالزوج، خصوصا أنهم غير عاملتين.

وقالت إحدى مذيعات البرنامج، الزوجة هنا غير عاملة فوظيفتها أن تهتم بالزوج والمنزل والأولاد ونظافة المنزل الأكل والشرب، أما وظيفته أن يوفر حياة كريمة وكل الاحتياجات.

بينما قالت المذيعة الأخرى أحس هنا، إن الزوج معنف لأن الزوجتين اتفقنا على عدم خدمته، فهذا خبر محزن، وأتمنى أن يوصل لحل.

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