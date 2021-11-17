تختصر ساعة في الرحلة من الباحة لمكة.. «النقل» تعمل على إزالة أصغر عقبة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - تعمل وزارة النقل على تنفيذ إزالة عقبة الحسام الواقعة بمحافظة المندق ضمن مشاريع الوزارة بمنطقة الباحة.

وقال مدير فرع النقل في الباحة مسفر المالكي، في تصريحات لقناة «العربية»، إن هذا المشروع بطول 5 كيلو وتصل تكلفته إلى 100 مليون ريال، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال 3 كيلو من المشروع بشكل كامل والآن يجري العمل على أعمال القطع في الجزء المتبقي من العقبة.

وقال "المالكي" إن هذه العقبة تعتبر اختصارًا لأهالي منطقة الباحة خصوصاً الجزء الشمالي من المنطقة؛ حيث توفر أكثر من ساعة للوصول إلى منطقة مكة المكرمة.

وتابع حديثه قائلاً: "هذا الطريق يضاف إلى شبكات الطرق بمنطقة الباحة، وقد أسهم في رفع مستوى السلامة على هذا الطريق وكافة الطرق بمنطقة الباحة .

ويعتبر تعزيزًا لريادة المملكة العربية السعودية على مستوى العالم في ترابط شبكات الطرق، كما يسهم في تعزيز مستوى جودة الطرق، والتي حققت فيها المملكة المستوى السادس على العالم.

واختتم مدير فرع النقل بمنطقة الباحة حديثه قائلاً: تعتبر عقبة الحسام رقم 7 من ضمن عقبات في منطقة الباحة، وهي تتمتع بموقع استراتيجي لأنها تختصر أكثر من ساعة كوقت ما بين منطقة الباحة ومنطقة مكة المكرمة.

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