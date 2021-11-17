حادث مروري بأحد شوارع المملكة وثق «مشهدًا فريدًا».. ومقطع يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - وثّق مقطع فيديو تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحصد آلاف المشاهدات حادثًا مروريًّا بأحد شوارع المملكة، أظهر «مشهدًا فريدًا».

وظهر في الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة بأحد شوارع المملكة، اقتراب طفل من الاصطدام بسيارة على وشك الدوران لاتجاه مخالف؛ إلا أن قائد المركبة استطاع إيقاف السيارة قبل اصطدامها بالطفل الذي يركب دراجة، ليترجل من السيارة ويقبل رأس الطفل ويحاول طمأنته والاطمئنان عليه.

المقطع الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة لاقى استحسان وإشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من وصفه بأنه «أجمل حادث مروري».

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