ضبط 360 كيلوجراما من القات داخل مركبة مواطن

حالة مطرية تبدأ الجمعة والأرصاد تعلن تفاصيل الرصد العائم أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة مطرية تبدأ الجمعة وتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث تشمل المناطق التي يتوقع أن تتأثر... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات التحريرية وسط تطبيق الاحترازات بدأ اليوم الأربعاء أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حضوريًا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

ديوان المظالم: خفض مدد الفصل القضائية إلى 198 يوما أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف تحقيق رفع المنجزات وخفض مدد الفصل القضائية، مشيرًا إلى... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

الفيصل يناقش مستجدات معالجة الأحياء العشوائية في 3 مدن رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، اجتماعًا بحضور أمناء العاصمة المقدسة... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل تبدأ الكلية التقنية بطبرجل يوم الأحد القادم استقبال طلبات الالتحاق في برامج الدبلوم والبرامج الفصلية المتاحة للتسجيل للفصل... الجوف: دوت الخليج الجوف: دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

غدا..انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية تنطلق غداً أولى بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة (3 نجوم) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

11 ألف قرار إداري من الجوازات بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (11086) قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول (1443 هـ)... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

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