شكرا لقرائتكم خبر عن «داخلية العرب»: عمليات الحوثي استهداف إجرامي متعمد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيا الحوثية، والتي كان آخرها إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين اليوم الأربعاء، تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف من اعتراضهما وتدميرهما.

وأوضحت أن الأمانة العامة للمجلس، إذ تدين هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، فيما تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف، في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية لهذه المليشيا.

وبينت أن هذه المليشيا تدعم بالمال والسلاح من أطراف خارجية، داعية إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال التي تستوجب المساءلة والمحاسبة، كما تجدد مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والأعمال الإرهابية.