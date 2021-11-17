شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ”الخليج 365” تتابع مخالفات التستر التجاري بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - شملت الجولات رصد عدة مخالفات وإغلاق عدد من المحلات التجارية

- أكثر من 20 جهة حكومية تعمل بشكل تشاركي في البرنامج الوطني لمكافحة التستر

نفذت الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري جولات ميدانية مساء هذا اليوم الثلاثاء على أحد الأحياء المكتظة بالعمالة الوافدة بمحافظة الخبر الشمالية.

واستهدفت الحملة باعة البسطات المخالفين من العمالة الوافدة والمحلات التجارية للتأكد من التزام المنشآت من السجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشأة.

وجاء ذلك بالتعاون مع أكثر من عشرين جهة حكومية تعمل بشكل تشاركي مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك في ضبط المخالفين.

وقد شملت الجولات برصد عدة مخالفات وإغلاق عدد من المحلات التجارية لوجودها في دائرة شبهة التستر التجاري.

وأوضح مدير مكافحة التستر التجاري في المنطقة الشرقية ناصر بن مريحه، بأنها استمرار للحملة المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من وزارة التجارة وعدة جهات حكومية تشاركية.

وأضاف بأن جميع الفرق الرقابية متجهة الآن لعدة مواقع لضبط المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري وجميع المخالفات التجارية، مبينا أن هناك أكثر من عشرين جهة حكومية تعمل بشكل تشاركي في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وتشترك في ضبط المخالفين، بعد كانت وزارة التجارة هي الجهة المناط بها فقط.