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”الخليج 365” تستعرض آراء طلاب «حفر الباطن» حول عودة الاختبارات حضورياً

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الدمام - شريف احمد - - أكثر من 100 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات بمدارس حفر الباطن

- تأتي بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كوفيد-19

بدأ أكثر من 100 ألف طالب وطالبة، اليوم، اختباراتهم الحضورية بمدارس محافظة حفر الباطن، بعد انقطاع عامين على إثر جائحة covid 19.

وكانت "اليوم" حاضرة بإحدى مدارس المحافظة وتحديداً بـ "ثانوية حفر الباطن وفصول الأمل"، لتقف على بدء الاختبارات الحضورية واستعراض رؤية الطلاب تجاه هذه العودة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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