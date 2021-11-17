شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: تدمير 22 آلية للحوثي ومقتل 90 إرهابياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، عن تنفيذ (6) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، بالإضافة إلى تنفيذ (29) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات دمرت (22) آلية عسكرية للميليشيات، ومنظومة دفاع جوي والقضاء على أكثر من (90) عنصراً إرهابياً، مبيناً أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي، خارج مناطق نصوص اتفاق "استوكهولم".