شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن مبادرة «شرقية خضراء» بمرحلتها الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأمير سعود بن نايف : الاهتمام بالبيئة وزيادة المساحات الخضراء ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، المرحلة الثانية لمبادرة " شرقية خضراء"، ضمن برنامج امانة المنطقة الشرقية في تشجير المدن.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية خلال التدشين أن الاهتمام بالبيئة وزيادة رقعة المساحات الخضراء أصبح ضرورة من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وهذه المبادرة تهدف الى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها، وهي أهداف محمودة نتمنى أن تؤتي أكلها في المدى المنظور".

من جهته أوضح امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ان المبادرة في مرحلتها الثانية تهدف الى زراعة مليون شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة .

وأضاف الجبير ان المرحلة الثانية للمبادرة ستشهد مشاركة فاعلة من القطاع الخاص وإشراك الأفراد والمؤسسات للمساهمة في التثقيف بأهمية الزراعة وطرق المحافظة عليها.

وذكر امين الشرقية ان برامج وفعاليات المبادرة التي تستمر لمدة سنة تتضمن اطلاق عربة شرقية خضراء وهي عبارة عن عربة متجولة في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، يتم من خلالها توزيع الأشجار والزهور الى سكان المنطقة الشرقية وفق جدول زمني محدد ، والاعلان عن موقع العربة في وسائل الاعلام لضمان توزيع عادل وانتشار اكبر، كما سيتم اطلاق تطبيق "شرقية خضراء" التفاعلي الذي يحتوى على قسم الحدائق في المنطقة يمكن المستفيد من الاستعلام عن الحدائق وموقعها ومحتوياتها ، كما يحتوي التطبيق على عدد 3000 شجرة ونبته ومعلومات عن كيفية زراعتها وريها ومدى استهلاكها للمياه ومناسبتها لطبيعة المنطقة وموطنها الأصلي، إضافة الى قسم النصائح والارشادات الذي يقدم نصائح للمستفيدين في الزراعة والتسميد واستخدام المبيدات الزراعية والري.

وأضاف ان المبادرة تهدف ايضاً إلى اشراك المجتمع والقطاع الحكومي والخاص وتفعيل الشراكة المجتمعية من خلال إقامة دورات تدريبية وندوات تثقيفية ومسيرات خضراء وحدائق لتدوير النفايات ومعالجة التشوه البصري.

حضر التدشين م. زياد بن محمد مغربل وكيل الامين للخدمات، أ. فالح بن راجس الدوسري مدير عام العلاقات العامة، علي بن حسن السالم مدير عام الحدائق، أ.فهد عبدالله الفراج المدير التجاري لصيدليات الدواء، وأ. محمد عبدالله الثميري ممثل شركة ارامكو السعودية.