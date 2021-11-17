شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 4 مشاريع لتصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة المنطقة الشرقية أربعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن مشاريعها التنموية والمتواصلة لتصريف مياه الأمطار الكثيفة، والحدّ من مخاطرها وأثارها التي قد تسببها.

وأوضحت الأمانة أن مراحل المشاريع الأربعة لتصريف المياه بالضاحية شملت خطي طرد بقطر 1800 ملم؛ بطول 16160 م.ط من الخليج العربي، واستكمال خطوط الطرد أقطار 1800 ملم بطول 11388م.ط وربطها على محطات التصريف لمياه الأمطار، ومحطة ضخّ بالحي الخامس، بقدرة تصريفية إجمالية 26500 متر مكعب بالساعة، و محطة ضخّ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني بقدرة تصريفية 22700 متر مكعب بالساعة، وشبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني بأكمله وبجزء من الحي الخامس والسادس، بأقطار تتراوح من 400 ملم إلى 3000 ملم.