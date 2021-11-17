شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينظم ورشة عمل حول رئاسة المملكة لمجموعة مكتب الأوتشا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمدة يومين، ورشة عمل حول رئاسة المملكة لمجموعة الدول الداعمة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، في مقر المركز بالرياض اليوم، بمشاركة مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، وعددًا من مسؤولي المركز ووفد من منظمة الأوتشا.

وجرى خلال أعمال الورشة بحث التطورات في خطة الاستجابة الإنسانية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومهام مكتب الأوتشا في مجال العمل الإنساني والتحديات والفرص التي تواجهه، ومناقشة مسؤوليات الدولة التي تترأس أعمال المجموعة، واجتماعات المجموعة خلال فترة الرئاسة والزيارات الميدانية، كما جرى استعراض أداء الرئاسات السابقة وطرق الاستفادة منها.