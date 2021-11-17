انطلاق التسجيل لجوائز التميز في قطاع المقاولات بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة جوائز التميز في قطاع المقاولات لعام 2021م في نسختها الأولى، والتي فتحت أبوابها للتسجيل في جميع مساراتها حتى تاريخ 30 يناير 2022م.

وتهدف المبادرة إلى إبراز ابتكارات الصناعة المحلية، وتطوير وازدهار قطاع المقاولات في المملكة، كما تهدف إلى تحفيز ودعم العاملين في القطاع؛ والعمل بجد على رفع معايير استحقاق الجائزة، حيث تخضع إلى معايير تقييم بخبرات محلية ودولية تهدف لرفع مستوى المشاركات وتقديم أفضل الممارسات العالمية في ذلك.

وتشتمل الجائزة على عدّة مسارات متنوعة اندرجت تحت الفئات التالية: (أفضل مقاول، أفضل مشروع، أفضل مصنع، أفضل رائد أعمال، السلامة والصحة، تطوير رأس المال البشري، أفضل قائد أو قائدة، أفضل شركة ابتكارية، الابتكار، التحول الرقمي)، كما خصصت الهيئة ثلاث جوائز منفصلة تهدف إلى حث المقاولين من الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئة السعودية للمقاولين، وتنظيم القطاع وتطوير العاملين فيه، وتشمل: (جائزة برامج الأكاديمية، جائزة الخدمات الاستشارية، جائزة العقود الإلكترونية).

وأكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر، أن ما تقوم به الهيئة من أعمال ومبادرات بذلًا لتحقيق النجاحات والمساهمة التنموية في قطاع المقاولات؛ وسعيًا لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.

كما تهدف الهيئة من خلال هذه الجوائز إلى دعم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية, ويمكن للمهتمين التقديم على جوائز التميز في قطاع المقاولات عن طريق موقع الجوائز الإلكتروني (ce-awards.sa).

اقرأ أيضًا

«هيئة المقاولين»: 4 خطوات لتجديد عضوية المشتركين حال انتهائها