توكلنا يوضح طريقة استعراض بيانات جواز السفر الخاص

الرياض - محمد عبدالله - حدد تطبيق توكلنا طريقة وكيفية وآلية قيام المستخدم باستعراض بيانات جواز السفر الخاص أو بالأفراد المضافين من خلال الحساب الشخصي على التطبيق الإلكتروني.

وشارك توكلنا، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، في وقت سابق، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضح من خلاله كيفية القيام بالاستفادة من هذه الخدمة.

بيانات جواز السفر عبر توكلنا

وكشف تطبيق توكلنا عن كيفية استعراض بيانات جواز السفر الخاص أو بالأفراد المضافين إليه من الأسرة، ويمكن استعراض بيانات جواز السفر من خلال الخطوات التالية:

- قم بالدخول للوحة البيانات.

- اختر من بين الخدمات المتاحة “جواز السفر”.

- من القائمة المنبثقة اضغط على “إظهار تفاصيل بياناته”.

- ستظهر لك صفحة أخرى تتضمن عرض تفاصيل جواز السفر.

خطوات استعراض الوثائق الشخصية

ونبه تطبيق توكلنا، كذلك على وجود اختلاف ما بين إجراء استعراض لبيانات جواز السفر، وإجراء استعراض للوثائق الشخصية، حيث شرح تطبيق توكلنا طريقة وآلية استعراض الوثائق الشخصية، وذلك من خلال هذه الخطوات:

- قم بزيارة تطبيق توكلنا.

- سجل دخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

- قم بتعبئة البيانات التي يحتاج إليها الموقع مثل رقم المستفيد وتاريخ الانتهاء ومكان وتاريخ الميلاد.

- انقر على الأيقونة الخاصة بالوثيقة التي يرغب الفرد في عرضها.

التسجيل بتطبيق توكلنا

وفي وقت سابق حدد تطبيق توكلنا، البيانات الضرورية المطلوبة اللازمة والأساسية لإتمام عملية تسجيل الحساب الشخصي بالتطبيق.

وأوضح توكلنا، عبر موقعه الإلكتروني الخاص، أن التطبيق له بيانات دخول خاصة به تشمل رقم الهوية الوطنية وكلمة مرور خاصة بالحساب الشخصي لكل مستخدم في التطبيق، لافتة إلى أنه لا يمكن استخدام بيانات دخول أي منصة أو تطبيق آخر وإقرانها بحساب المستخدم في توكلنا.

وأشار تطبيق توكلنا إلى أن البيانات الضرورية لتسجيل الحساب بالتطبيق تشمل وتضمن المعلومات التالية:

- وجود حساب في منصة أبشر ومن ليسه لديه حساب يمكنه تعريف رقم جواله من أحد المسجلين في أبشر.

- رقم الهوية الوطنية (مواطن/مقيم)

- تاريخ الميلاد.

- عنوان السكن (يتم تحديده على الخارطة التفاعلية ويشترط التواجد في السكن أثناء التحديد)

- رقم الجوال (من حساب أبشر أو المعّرف من أحد المسجلين في أبشر)

- تحديد التابعين (أي كانت أعمارهم) المتواجدين في نفس السكن

- تحديد العمالة المنزلية المتواجدين في نفس السكن

- كلمة مرور خاصة بالحساب الشخصي للمستخدم في التطبيق

- الإجابة الصحيحة عن الأسئلة

وأضاف "توكلنا" أنه يمكن لكل فرد سواء كان مواطن أو مقيم أيًا كان عمره سواء كان رب أسرة أو تابع أو مكفول يمكنه التسجيل بشكل مستقل في التطبيق، لافتًا إلى أنه يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة التسجيل بحساب مستقل بـ"توكلنا".

وأكد توكلنا أن الفرد الذي ليس لديه بطاقة هوية وطنية يمكنه التسجيل في التطبيق من خلال استخدام رقمه في سجل الأسرة، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يلزم قبل التسجيل تعريف رقمه في سجل الأسرة وجواله من أحد المسجلين في منصة أبشر.

وأكدت الجهات الحكومية ضرورة اعتماد استخدام تطبيق "توكلنا" كإجراء احترازي إلزامي للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية للدخول للمبانى الحكومية، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد.

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