«هدف» يعتمد دعم 4 شهادات مهنية متخصصة

الرياض - محمد عبدالله - اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، دعم 4 شهادات مهنية في مجال التقييم والتي تقدمها الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، من خلال برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وهي: شهادة الزمالة في تقييم العقار، وشهادة الزمالة في تقييم المنشآت الاقتصادية، وشهادة الزمالة في تقييم أضرار المركبات، وشهادة الزمالة في فرع تقييم الآلات والمعدات، والتي تحرص من خلالها الهيئة لخلق بيئة مهنية احترافية، استناداً إلى ما تمارسه من دور في التنظيم والتطوير والاعتماد والتوعية لمهنة التقييم، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي نحو مهنة التقييم، وتعزيز البيئة التنظيمية والإشرافية، وتحسين الفاعلية المؤسسية.

وارتفعت الشهادات المعتمدة ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية إلى 108 شهادات، في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة، تهدف إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم‪.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية، وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندوق "hrdf.org.sa"، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل‪ .

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني، بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

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