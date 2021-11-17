«الأرصاد»: وصول أولى محطات الرصد البحري العائمة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، وصول أولى محطات الرصد البحري العائمة ضمن مشروع «محطات الرصد البحري والمحطات اللاسلكية».

وقال «القحطاني»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «قريباً سيكتمل المشروع ونسعد بتدشينه ضمن الخطوات التطويرية الكبيرة لقطاع الأرصاد التي يقودها الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام».

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره اليوم الأربعاء ظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل الخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غرباً وجنوبية غربية إلى غربية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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