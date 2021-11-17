بعد انقطاع عامين بسبب كورونا.. صور توثق عودة الاختبارات الحضورية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة التعليم صورًا توثق عودة الاختبارات الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بعد انقطاعها لمدة عامين بسبب ‏فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.‏

وقالت وزارة التعليم عبر حسابها على موقع «تويتر»: «في أول يوم من اختبارات الفصل الدراسي الأول، استعداد وجاهزية من ‏إدارات ومكاتب التعليم والمدارس في متابعة سير الاختبارات الحضورية وعن بُعد، وتطبيق للإجراءات الاحترازية، وثقة واطمئنان ‏من الطلاب والطالبات بعد انقطاع ما يقارب عامين عن الاختبارات الحضورية».‏

بينما أوضحت إدارة تعليم مكة أن أكثر من 180,000 طالب وطالبة يؤدون اختبارات اليوم الأول حضوريًا بالمنطقة وسط ‏استعدادات متكاملة ووفقا للإجراءات الصحية الاحترازية.‏

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