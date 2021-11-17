بعد انقطاع عامين بسبب كورونا.. صور توثق عودة الاختبارات الحضورية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة التعليم صورًا توثق عودة الاختبارات الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بعد انقطاعها لمدة عامين بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقالت وزارة التعليم عبر حسابها على موقع «تويتر»: «في أول يوم من اختبارات الفصل الدراسي الأول، استعداد وجاهزية من إدارات ومكاتب التعليم والمدارس في متابعة سير الاختبارات الحضورية وعن بُعد، وتطبيق للإجراءات الاحترازية، وثقة واطمئنان من الطلاب والطالبات بعد انقطاع ما يقارب عامين عن الاختبارات الحضورية».
بينما أوضحت إدارة تعليم مكة أن أكثر من 180,000 طالب وطالبة يؤدون اختبارات اليوم الأول حضوريًا بالمنطقة وسط استعدادات متكاملة ووفقا للإجراءات الصحية الاحترازية.
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