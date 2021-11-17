مع انطلاق الاختبارات اليوم.. نصائح وإرشادات هامة للطلاب

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ الطلاب والطالبات، اليوم الأربعاء، إجراء الاختبارات الدراسية الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجاري 1443 هـ.

وفي وقت سابق، شاركت وزارة التعليم، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، قدمت من خلاله عددا من الإرشادات بمناسبة بدء اختبارات الفصل الدراسي.

التعليم توجه إرشادات هامة

وحثت وزارة التعليم، كافة أبنائها من الطلاب والطالبات، عند الاستعداد للحضور لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، اتباع عدد من الإرشادات الهامة تتمثل في التالي:

- قبل الاختبار لا تحاول أن تتعلم شيئا جديدا

- تأكد من زمان ومكان الاختبار

- ثق بنفسك واستعن بالله وتوكل عليه

- حافظ على انضباطك خلال وقت الاختبار

- قم بقراءة كل سؤال بعناية بالغة

- أجب على الأسئلة السهلة أولًا

- لا تتوقف عند الأسئلة الصعبة

- قم بمراجعة إجاباتك بعد الانتهاء

ضوابط الاختبارات الحضورية وعن بعد

وفي وقت سابق، كشفت وزارة التعليم، عن ضوابط اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول حضوريًا وعن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وبينت الوزارة، في بيان، أن اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، تبتدأ في الثاني عشر من ربيع الثاني للعام 1443 هـ، على أن تكون حضورية للمحصنين بالكامل باللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد-19»، فوق سن الـ12.

وذكرت أن الفئات التي ستخضع للاختبارات عن بعد فهم غير المحصنين لأسباب صحية، أو الطلاب الأقل من 12 عامًا، أو الطلاب من لم يكمل الجرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة، وذلك بعد حسم درجات المواظبة.

وأضافت إن الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر ستبدأ في التاسع من ربيع الثاني للعام 1443، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك في الاختبارات التي تتم عن بُعد، مع استبدال الاختبارات العملية ببحوث أو تقارير يقدمها الطالب.

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مصادر: إجراء اختبارات غير المحصنين «عن بعد» بالتزامن مع الحضوري

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