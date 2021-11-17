وستقام منافسات البطولة على جولتين الأولى خلال الفترة من (18 - 20) نوفمبر الجاري، فيما تقام الجولة الثانية خلال الفترة من (25 - 27) من الشهر ذاته، وسيقام 32 شوطاً في كل جولة 16 شوطاً، يتخلل كل جولة شوط للجونيور والينق، وإضافة بطولة نجمة واحدة لمنح الفرصة لأكثر عدد من الفرسان للمشاركة .
وأعلن الاتحاد السعودي للفروسية تسجيل أكثر من 180 جواداً التي اعتمدت عقب إجراء الفحوصات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا..انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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