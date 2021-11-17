فتح باب القبول بالمعهد الصناعي الثانوي بصامطة

يذكر أن المعهد الصناعي الثانوي بصامطة يسهم في تدريب أبناء دوت الخليج وتأهيلهم لدخول سوق العمل في مجالات وقطاعات العمل الحكومي والخاص، في مجال "اللحام والقطع بالقوس المعدني الحجب، وأساسيات أشغال النجارة، وأساسيات تشخيص أعطال السيارات، وصيانة محركات السيارات، وتشخيص أعطال وصيانة المكيفات المجزأة أو المنفصلة ( سبليت)، وفحص وصيانة الأعطال الكهربائية"، لمدة فصل تدريبي واحد، وهو ما يسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومواكبة تحقيق رؤية 2030.
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