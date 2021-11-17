يمني سرق لوحة مركبة وارتكب عدد من المخالفات بها

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فتح القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل
تبدأ الكلية التقنية بطبرجل يوم الأحد القادم استقبال طلبات الالتحاق في برامج الدبلوم والبرامج الفصلية المتاحة للتسجيل للفصل...
غدا..انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية
تنطلق غداً أولى بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة (3 نجوم) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في...
11 ألف قرار إداري من الجوازات بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (11086) قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول (1443 هـ)...
ضبط 9 أشخاص بحوزتهم 391 كيلو جرامًا من الحشيش بجازان وعسير
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج...
أكثر من مليوني مستفيد من ناجز في عام
كشفت وزارة العدل أن إجمالي المستفيدين من خدماتها المقدمة عبر تطبيق الأجهزة الذكية تجاوزوا الـ2.1 مليون مستفيد، وذلك خلال عام.وأوضحت...
هدف يعتمد دعم 4 شهادات مهنية في مجال التقييم
اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف"، دعم 4 شهادات مهنية في مجال التقييم والتي تقدمها الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين...
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