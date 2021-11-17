يمني سرق لوحة مركبة وارتكب عدد من المخالفات بها

فتح القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل تبدأ الكلية التقنية بطبرجل يوم الأحد القادم استقبال طلبات الالتحاق في برامج الدبلوم والبرامج الفصلية المتاحة للتسجيل للفصل... الجوف: دوت الخليج الجوف: دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

غدا..انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية تنطلق غداً أولى بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة (3 نجوم) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

11 ألف قرار إداري من الجوازات بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (11086) قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول (1443 هـ)... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 9 أشخاص بحوزتهم 391 كيلو جرامًا من الحشيش بجازان وعسير صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

أكثر من مليوني مستفيد من ناجز في عام كشفت وزارة العدل أن إجمالي المستفيدين من خدماتها المقدمة عبر تطبيق الأجهزة الذكية تجاوزوا الـ2.1 مليون مستفيد، وذلك خلال عام.وأوضحت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

هدف يعتمد دعم 4 شهادات مهنية في مجال التقييم اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف"، دعم 4 شهادات مهنية في مجال التقييم والتي تقدمها الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

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