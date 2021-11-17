ضبط 9 أشخاص بحوزتهم 391 كيلو جرامًا من الحشيش بجازان وعسير

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على (9) أشخاص، (7) مواطنين و(2) مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمنطقتي جازان وعسير، بحوزتهم (391) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر . وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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