أكثر من مليوني مستفيد من ناجز في عام

وأوضحت الوزارة أن أكثر الخدمات استخداماً في تطبيق ناجز شملت خدمات استعلام عن القضايا، والاستعلام عن العقارات، وحجز موعد مع مرفق عدلي، والتحقق من فواتير فرجت، والتحقق من حالة اجتماعية، وطلب ترخيص مأذون، بالإضافة إلى خدمة كتابات العدل المتنقلة.
ويمتاز تطبيق "ناجز" بالكثير من الخصائص، إذ يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق "ناجز" للحصول على أية خدمة يطلبها المستفيدون؛ مما يسهل الأمر ويختصر الوقت عليهم، كما أن التطبيق يُغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدلية.
وبينت الوزارة أن التطبيق يضم 58 خدمة عدلية من أبرزها خدمات القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج والتحقق من صك عقاري والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية والاستعلام عن عقود الزواج، فضلاً عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت تطبيق ناجز ضمن خطتها للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة ناجز Najiz.sa في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة العديد من الخدمات المقدمة للمستفيدين تيسيراً لهم وتحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظاً للحقوق عبر أفضل الحلول التقنيّة.
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