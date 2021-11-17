السعودية | نائب أمير منطقة حائل يتسلّم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف في مواجهة جائحة كورونا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس:

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل تقريراً عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية بمواجهة جائحة كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ صالح بن علي الزبيدي.

واطّلع سموه على جهود الرئاسة خلال الجائحة من خلال التوعية عبر الوسائل الإلكترونية الجديدة، مشيدًا بما يقدمه رجال الهيئة من جهود بالمنطقة.