تردد قناة لنا السورية 2022 LANA TV على النايل سات

محمد بن مسعود - الدمام - تردد قناة لنا السورية، وتعتبر من أبرز الترددات الفضائية في القنوات السورية، مع حجم بحث مرتفع كل يوم، لأن

القناة تقدم مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة وتوفر برامج ترفيهية تناسب مختلف الأذواق والجماهير.

ولهذا السبب تتمتع القناة بقاعدة جماهيرية ضخمة في سوريا، خاصة في الوطن العربي بأكمله، لأن إدارة القناة تحرص دائمًا على تقديم برامج هادفة وفريدة ومتنوعة في نفس الوقت، وهي مناسبة لجميع المشاهدين.

قناة لنا السورية

تعتبر قناة Lana TV من أشهر القنوات التلفزيونية في سوريا، وقد قدمت منذ بثها الأول محتوى متنوعًا على

شاشات صغيرة، وقد انطلقت القناة كبث تجريبي في 11 مايو 2018، وقد عرضت القناة منذ إطلاقها العديد من مختلف المسلسل التلفزيوني المحبوب لدي جمهور السوري وكذلك المواطن عربي، لذلك نجحت القناة في الحصول على قاعدة جماهيرية ضخمة في الدول العربية، مما مكن إدارة القناة من وضع خريطة برنامجية شاملة لجميع الأذواق، من الأذواق الفنية إلى الأذواق السياسية، القناة هي الأهم ومن المميزات الفريدة للشركة أنها تقدم بصدق الحياة الحقيقية للشارع السوري في جميع مناطق سوريا المختلفة.

أهداف قناة LANA TV

توضح إدارة شاشة Lana TV الأهداف الأساسية التي تسعى القناة جاهدة لتحقيقها من جميع النواحي وخاصة الأهداف الاجتماعية ، وذلك على النحو التالي:

اعرض البرامج التي تناقش مختلف القضايا الاجتماعية في سوريا، وفي نفس الوقت تجد الحلول المناسبة قدر الإمكان.

شاهد فقط المحتوى الدرامي والعروض في سوريا.

تحرص القناة على تقديم محتوى عائلي مناسب لجميع الفئات العمرية.

تحرص إدارة القناة على التعريف بأهم وأبرز المشاكل والأزمات التي تواجه المجتمع السوري عبر القناة، ونشر الوعي بين جميع المواطنين السوريين وعامة العرب.

بث محتوى القناة مجانا دون دفع أي رسوم اشتراك لتحقيق انتشار واسع النطاق في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة لنا السورية 2022 الجديد نايل سات

لكل الراغبين في تحميل وتعديل تردد قناة لانا السورية الجديدة 2022، خاصة عندما تواجه الدولة السورية الحبيبة صراعات وأزمات سياسية ضخمة، هناك الكثير من السوريين الذين يبحثون عن قنوات فريدة تتميز بالفرق.

محتوى متنوع على القبة حتى يتمكنوا من مشاهدته ليسهل الوضع والراحة في واحدة من أصعب الأوقات التي تمر بها البلد.