تردد قناة كراميش 2022 الجديد Karameesh Tv على نايل سات

محمد بن مسعود - الدمام - تردد قناة كراميش
تردد قناة كراميش، قناة عربية تبث كل المحتويات المتعلقة بالأطفال من أغاني كراميش وبرامج حصرية على الشاشة، وبرامج تلفزيونية مجانية على مدار اليوم.نبذة عن قناة كراميش
- كراميش قناة أطفال انطلقت على القمر الصناعي نايل سات عام 2009.
- هي قناة مخصصة لبث جميع برامج الأطفال والمسلسلات وبعض الأغاني والمقاطع التعليمية والبرنامجية.
- تقدم القناة مجموعة من البرامج التعليمية لتعليم الأطفال العادات الصحيحة التي يسعى كل أب وأم إلى تربيتها لأبنائهم.
- لذلك أسست قناة كراميش الفضائية دورها في تربية الأطفال على أسس وعادات وتقاليد تربية جيل بعد جيل.
- إنه يؤسس للأجيال القادمة القيم الأخلاقية التي تعتمد عليها جميع طبقات المجتمع في النمو، ويقدم المفاهيم التربوية للأطفال بطريقة جديدة وممتعة، أي باستخدام الأغاني والرسوم المتحركة المفضلة للأطفال.
- رنامج كركبة.
- وبرنامج سايلنت.
- ربما برنامج سهران.
- عن برنامج شمة هوا.
- برنامج سيبك من أساليبك.
بالإضافة إلى هذه البرامج، أطلقت القناة أيضًا مجموعة من أغاني الأطفال والأناشيد، مثل أغاني النجمات الشابات
زينة عوض ولين الغيث وراندا صلاح عندما قدموا أغاني بدون إيقاع.
قناة كراميش ذائعة الصيت في العالم العربي منذ نشأتها، وهي ترعى الأطفال منذ ظهورها وتصحح سلوكياته
الخاطئة المحتملة إلى المسار الصحيح من خلال الأغاني الهادفة إلى تحسين السلوك وتوجيه الأطفال.
أنشأت القناة قاعدة جماهيرية واسعة، ويتابعها أطفال من جميع أنحاء العالم العربي ويهتمون بمحتواها الفريد.
تهتم قناة كراميش ببث برامج الكارتون والرسوم المتحركة لجميع الأطفال باللغة العربية لمدة تزيد عن 24 ساعة، بالإضافة إلى الأغاني والتراتيل التي لا يمكن تشغيلها إلا على شاشة القناة، ما بين التعليم والترفيه، وأفلام كارتون عربية.استقبال تردد قناة كراميش الجديد
لمشاهدة القنوات على قمر نايل سات اتبع التعليمات التالية لضبط تردد قناة كراميش الجديد على الريسيفر:
- أدخل قائمة الإعدادات.
- اختر التثبيت.
- أدخل التثبيت اليدوي.
- اختر قمر نايل سات.
- اكتب تردد كراميش الجديد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.
- ثم اضغط على موافق.
- بعد اكتمال البحث، اضغط على حفظ.
تفصلنا عدة أشهر عن بداية العام الجديد، لذلك وجدنا أن العديد من القنوات الفضائية قد غيرت تردداتها لضمان أعلى إشارة.
فيما يلي ترددات القنوات على النايل سات.
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11603
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
- الاستقطاب: أفقي
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