السعودية | تعليم الجوف: 77 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ الجوف:

قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 43 ألف طالب وطالبة دارس ودارسة في مدارس المنطقة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، أدوى اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي كما سيؤدي الاختبارات “عن بعد” عصر اليوم نحو 34 ألف طالب وطالبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي.



وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، مؤكداً على أهمية مراعاة الطلاب في هذه الاختبارات من جميع النواحي التربوية والتعليمية.



واطمأن على اكتمال الخدمات التي تقدمها إدارات المدارس والهيئات التعليمية والإدارية للطلاب، من تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الاختبارات، وملاحظة تناسب توزيع الطلاب على القاعات، وتوفر الإجراءات الوقائية، وتهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات في يسر وسهولة، لتحقيق نتائج مثمرة.



كما تابع مساعدو المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان و الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، والمساعد للشؤون المدرسية راجح بن مسعد الفهيقي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، وطالبوا قادة المدارس بنشر ثقافة عدم الخوف من الاختبارات، وتهيئة المكان المناسب وزرع الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات.