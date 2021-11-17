شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 9 أشخاص بحوزتهم 391 كجم «حشيش» في جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على (9) أشخاص، (7) مواطنين و(2) مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمنطقتي جازان وعسير، بحوزتهم (391) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر .

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.