شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في «المؤتمر العالمي لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز منظومة الابتكار والإبداع في دول مجلس التعاون، يشارك مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة في "المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال"، والذي يعقد عبر الاتصال المرئي، خلال فترة 16-18 نوفمبر 2021م.

وقد ألقى مدير عام المكتب المهندس عبدالله صالح المزروع، كلمة الأمانة العامة في افتتاح المؤتمر تناول فيها الأهمية التي توليها منظومة مجلس التعاون بالابتكار، وما يرتبط به من ذكاء اصطناعي وريادة أعمال وتقديم الدعم لهما والتحفيز والتشجيع عليهما، انطلاقاً من ما نصت عليه المادة العشرون من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 2001 م.

كما قدم كلاً من المستشار في وحدة المستشارين، المهندس إسماعيل القرشي، ورئيس قسم دعم المبتكرين والمخترعين في المكتب، رفقة السعدون، أوراق عمل في المؤتمر وذلك ضمن عدد من أوراق العمل في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال التي تم تقديمها من قبل عدد من المتحدثين من دول مجلس التعاون وخارجها، تناولت عددا من المحاور في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وتعزيز البيئة الحاضنة لهما، وأفضل الممارسات والتجارب بشأنهما.