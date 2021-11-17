تردد قناة ام بي سي بوليود 2022 MBC Bollywood الجديد نايل سات

محمد بن مسعود - الدمام - تردد قناة ام بي سي بوليود، تتمتع قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywood بسمعة طيبة في العالم العربي وتسعى باستمرار لتطوير القناة لأنها توفر كمية كبيرة من المحتوى، بما في ذلك البرامج الفنية وأخبار الفنانين، فضلًا عن عروض الأفلام والمسلسلات الهندية المشهود لها ، بأعلى كفاءة وأعلى جودة، ولهذا السبب يشاهده كثير من الناس من مختلف الأعمار والبلدان، لأنه يعرض المسلسل الهندي الجديد و الأفلام المترجمة من قبل أفضل الممثلين في الهند.

أهم ما يميز قناة ام بي سي بوليوود

تعاونت قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywood مع النجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور، فمنذ بث البرنامج الذي احتفل به العرب، وصلت معدلات متابعة القناة ومعدلات متابعتها إلى أعلى مستوى بين جميع الأسر العربية، وسبب حصول القناة على ذلك التصنيفات العالية هي أن النقاط المميزة للمجموعة هي: –

خصصت القناة منذ اليوم الأول لعرض نوع فني فريد من الترفيه، لأن الأعمال الهندية أصبحت المنافس الأول للمسرح التركي المشهور في الدول العربية.

أعمال حصرية وترجمتها وعرضها على القناة من الأفلام والمسلسلات.

تعرض القناة محتواها بأفضل جودة بحيث يمكن استخدامه على جميع أنواع الأجهزة.

لا تعرض القناة أي أعمال تتعارض مع تقاليدها ودينها الإسلامي وتعاليمها.

تعلم القناة أن هذا هو محتوى الدول العربية لأفلام بوليوود الهندية، لذا فهي تقدم محتواها بطريقة تحقق التفاعل الفريد للقناة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

محتوى قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywood

تعرض القناة مجموعة متميزة من اشهر افلام بوليود ومن اشهرها: –

Kabhi khushi kabhi gham.

Ek tha tiger.

Jab tak hai jaan.

Tiger zinda hai.

Dewani mastani.

كما عرضت القناة مجموعة من المسلسلات التليفزيونية الهندية المتميزة، ونسبة متابعتها عالية جدا، وأشهرها: –

من النظره الثانيه.

للعشق جنون.

لهيب الحقد.

ومن الحب ما قتل.

سحر الاسمر.

العدو الحبيب.

لكنه لي.

يغمرني الشوق.

هوس مايا.

نصفي الاخر.

غيت.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938

الاستقطاب: راسي vertical.

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة mbc بوليود 2022