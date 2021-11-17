تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action 2022 الجديد على النايل سات

محمد بن مسعود - الدمام - تردد قناة ام بي سي اكشن، حيث تعتبر هذه القناة من أهم القنوات لبث أفلام الأكشن على قمرى نايل سات وعرب

سات، وذلك لأن القناة تعرض الأفلام الأجنبية للجمهور على مدار اليوم، وهذه الأفلام تترجم إلى اللغة العربية من

الأسفل حتى يتمكن الجمهور من فهمها.

أهم ما يميز إم بي سي أكشن

العديد من ميزات قناة ام بي سي أكشن 2021 تجعلها من القنوات الأكثر مشاهدةً ومشاهدةً، ومن هذه الميزات: –

قناة ام بي سي أكشن MBC Action هي أول قناة عربية مخصصة لعرض أشهر أنواع الأعمال الفنية

للشباب في جميع الدول العربية.

للشباب في جميع الدول العربية. اهتمام مديري القنوات بوقت المحتوى الأجنبي، لأنه يتم ترجمته بشكل احترافي من قبل أفضل فريق خبراء

ترجمة محترف، مما يساعد الشباب على الاستمتاع بمشاهدة مسلسلاتهم المفضلة وأعمالهم الفنية في

البرامج والحصول على أكبر قدر من الإثارة والتحدث كل هذا باللغة التي يحبونها إتقانها وجعلها ممتعة.

ترجمة محترف، مما يساعد الشباب على الاستمتاع بمشاهدة مسلسلاتهم المفضلة وأعمالهم الفنية في البرامج والحصول على أكبر قدر من الإثارة والتحدث كل هذا باللغة التي يحبونها إتقانها وجعلها ممتعة. تمتلك القناة مجموعة من المديرين والمقدمين المتميزين ذوي الخبرة الواسعة في المجال الإعلامي، بالإضافة

إلى مجموعة من الموظفين المتفانين، من الأنواع الفنية مثل Driven، والمساعدة في التطوير المستمر لمحتوى

القناة.

تتميز قناة ام بي سي أكشن عن باقي القنوات بانها تقدم أفضل وأحدث المسلسلات والأفلام التي تتزامن مع

مواعيد عرضها في الدولة ودور السينما الأجنبية والمسلسلات التلفزيونية.

مواعيد عرضها في الدولة ودور السينما الأجنبية والمسلسلات التلفزيونية. بالإضافة إلى أخبار اللاعبين المباشرة، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية المتنوعة مثل برامج التوفيق بين السيارات

وبرامج أكشن يا دوري والبرامج الإخبارية معك، هناك أيضًا برامج رياضية ساخرة مثل الموديلات والعديد

من البرامج الأخرى.

وبرامج أكشن يا دوري والبرامج الإخبارية معك، هناك أيضًا برامج رياضية ساخرة مثل الموديلات والعديد من البرامج الأخرى. كل هذا ما يجعل قناة MBC Action من أكثر القنوات شعبية لمحبي الشباب، وفي مطلع عام 2022 تغيرت

العديد من ترددات العديد من القنوات على القمر الصناعي نايل سات.

فيلم Rush Hour 2 .

Smokin Aces .

End Game .

Paycheck .

Minority Report .

Source Code .

Pacific Rim .

مسلسل Nikita .

Alcatraz .

Revolution .

True Detective .

NCis الجزء 12.

Teh Mentalist .

Hawaii Five-0 .

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11476 و12015.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي (v).

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

محتوى القناه إم بي سي اكشن MBC Actionأفلام قناة ام بي سي اكشنتردد قناة إم بي سي اكشن 2022 نايل سات