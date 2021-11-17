تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 “Toyor Al Janah” على النايل سات

محمد بن مسعود - الدمام - تردد قناة طيور الجنة، تردد قناة طيور الجنة ، بدأ الغالبية العظمى من العائلات بالعودة من الشاطئ، حيث

يجلس الأطفال في المنزل لفترة طويلة قبل بداية العام الدراسي 2021/2022، الأمر الذي دفع الكثير من النساء

وأولياء الأمور للبحث عن تردد قناة الأطفال متضمنًا تردد قناة الأطفال طيور الجنة تقدم القناة باقة فريدة من

الأعمال التربوية والترفيهية التي يحبها الأطفال وتعتبر معيارًا للمحتوى الهادف.

يمكن للأمهات تحميل وتنزيل تردد قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات، حيث أعلنوا أن القناة قد غيرت تردداتها من هذا العام تمامًا مثل عدد كبير من القنوات الفضائية.

بداية إطلاق قناة طيور الجنة

جدير بالذكر أن قناة طائر الجنة انطلقت عام 2008 لتقديم محتوى حصري للأطفال عبر الأقمار الصناعية على

النايل سات، ثم انطلقت على الأقمار الصناعية عربسات.

تنفرد القناة في مجال اغاني وبرامج الاطفال وتعرف برامجها ببرامج شركات اذاعة الاطفال.

من خلال حب الأطفال وأفعالهم وألعابهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، والتحدث بسهولة إلى متابعيهم، وبناءً على الجو العائلي، وتتيح هذه الميزة للأطفال رؤية أنفسهم من خلال نجوم طائر الجنة من خلال هذه الشاشة الصغيرة العديد من البرامج المقدمة.

قناة طيور الجنة 2021 الإعلامية فريدة من نوعها، تجمع بين الترفيه والمرح والفائدة، وتسعى جاهدة لتكون

مرآة تعكس ابتسامة الأطفال وبراءتهم واهتمامهم، وتساعدهم على توسيع الإدراك لديهم، وتحسين سلوكهم، وتعريفهم بالهوية العربية.

مرآة تعكس ابتسامة الأطفال وبراءتهم واهتمامهم، وتساعدهم على توسيع الإدراك لديهم، وتحسين سلوكهم، وتعريفهم بالهوية العربية. وغرس روح المشاركة الفعالة في مجتمعهم.

العمل وفقًا لأحدث الأساليب التعليمية، وجذب انتباه الشباب، ومساعدتهم على اكتساب المهارات، وتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة بسيطة، وتحفيز إبداعهم، وترسيخ المبادئ الإسلامية والجزيرة العربية فيها من خلال اتباع النموذج المجيد للرسوم الكرتونية المفضلة لديهم، تقدم اغاني و برامج ترفيهية و تعليمية.

وتسعى قناة Toyor Al Janah لإثراء المجال الساذج وتساهم في تحسين مستوى الأداء العربي، وتعتمد على سياسة إرضاء أذواق الجمهور من منطلق المعلومات النبيلة والمعايير والضوابط الدولية والأخلاق العربية.

ساعدتها وسائل الإعلام العربية على استخدام أحدث التقنيات وأفضل نظام بث، حيث قامت بتغيير ملف

sd بين أنظمة HD عالية الجودة وأنظمة قياسية للسماح للمستقبل بمشاهدته بشكل أكثر وضوحًا.

مميزات قناة طيور الجنةتردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات

وعبر خطوات متعددة لتحميل تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد على تردد قناة نايل سات أولها تسجيل التردد التالي:

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات

أما عن إمكانية تحميل ترددات القنوات الفضائية على عرب سات، فيتم ذلك من خلال الترددات التالية: