‏«الموارد البشرية» تكشف عن شرط حصول الموظفين على مقابل مالي خلال فترة التدريب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شرط حصول الموظفين على امتيازات مالية خلال فترة التدريب، وذلك بعد ‏استفسار أحد المستفيدين بخصوص استحقاق الموظفين على مقابل مالي خلال فترة الدورة التدريبية عن بعد.‏

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لا يستحق الموظف أي امتيازات مالية في حال ‏كانت الدورة التدريبية عن بعد، بينما يتم صرف مقابل مالي في حال كانت الدورة حضورياً وفي منطقة خارج مقر إقامته».‏

وأضاف: «لمزيد من التفاصيل حول (عقد العمل - إنهاء العقد) فضلاً زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي، اضغط هنا».‏

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