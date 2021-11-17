‏«الموارد البشرية» تكشف عن شرط حصول الموظفين على مقابل مالي خلال فترة التدريب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شرط حصول الموظفين على امتيازات مالية خلال فترة التدريب، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين بخصوص استحقاق الموظفين على مقابل مالي خلال فترة الدورة التدريبية عن بعد.
وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لا يستحق الموظف أي امتيازات مالية في حال كانت الدورة التدريبية عن بعد، بينما يتم صرف مقابل مالي في حال كانت الدورة حضورياً وفي منطقة خارج مقر إقامته».
وأضاف: «لمزيد من التفاصيل حول (عقد العمل - إنهاء العقد) فضلاً زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي، اضغط هنا».
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