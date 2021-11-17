التحالف: الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير الدفاعات السعودية لمسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وكان طيران التحالف استهدف أمس ، الثلاثاء، تجمعات لمليشيا الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن التحالف، كبد المليشيا الحوثية، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشار إلى أن «مدفعية الجيش تعطب 3 أطقم جنوب مأرب»، مما أدى إلى سقوط من كانوا على متنها من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.