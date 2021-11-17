تنبيهات الأرصاد: ضباب وسحب رعدية على عدد من مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى تكون سحب رعدية ممطرة على المنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، بقيق)، ما سيؤثر على نشاط الرياح السطحية وينتج عنه تدنّ في الرؤية.

وقال مركز الأرصاد في سلسلة تنبيهات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب)، الباحة (الباحة، العقيق، بلجرش، بني حسن، فرعة غامد الزناد، مكة المكرمة ( أضم، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، قيا، ميسان) جازان (أبوعريش، الحرث، الدائر، الريت، العارضة، العيدابي، فيفحاء، هروب) المنطقة الشرقية (الأحساء، البطحاء، الدمام، الظهران، سلوى)، الرياض (المجمعة، حريملاء، رماح، شقراء)، تشهد ضبابًا.

ووفق للمركز الوطني للأرصاد، فإن منطقة جازان (جازان، فرسان) ستشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، وعسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، ظهران الجنوب)، سحبًا رعدية ممطرة تؤدي لنشاط الرياح السطحية وتدني الرؤية، وتتشابه الحالة مع عسير (المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل).

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