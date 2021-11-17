مطالبات بالقبض على شخص تحرش بطفلة.. و«العنف الأسري» يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مطالبات رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد انتشار هاشتاج يطالب ‏بالقبض على شخص تحرش بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.‏

وقال الحساب الرسمي للعنف الأسري عبر «تويتر»، ردًا على مقطع فيديو يوثق الحكاية الكاملة للمتحرش: «متواجدون لخدمتكم، ‏نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاص».‏

ويظهر في مقطع الفيديو، شخص يتحرش بالطفلة؛ حيث طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القبض عليه ‏بتهمة التحرش بالطفلة وإدمان المخدرات.‏

ودشن مستخدمو «تويتر» هاشتاجا؛ حيث جاء ذلك بعد انتشار القصة عبر وسائل التواصل ‏الاجتماعي، مطالبين بضرورة إلقاء القبض عليه.‏