«الأحوال المدنية» تذكر بآلية تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التذكير بآلية تعديل المؤهل الدراسي في تطبيق أبشر.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إليها عبر حساب «العناية بالعملاء» التابع لها بموقع تويتر مفاده: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرغب في تعديل مؤهلي العلمي».

وأوضح حساب «العناية بالعملاء» أن آلية تعديل المؤهل الدراسي تتم من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأضاف أن تعديل المؤهل الدراسي في تطبيق أبشر يتطلب إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

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