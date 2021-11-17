«تقني طريف» يحدد موعد بدء القبول للفصل التدريبي الثاني

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الكلية التقنية في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس، عن موعد بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ، حيث ستفتح بوابة القبول لمدة عشرة أيام، بدءًا من الأحد 16 ربيع الآخر 1443هـ، حتى الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443هـ.

وأوضحت الكلية، أن الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، علماً أن التخصصات المتاحة بالكلية هي الدعم الفني وميكانيكا السيارات والإدارة المكتبية، مشيرة إلى أن برامج المعهد الصناعي الثانوي لمدة فصل تدريبي واحد وفي تخصص التمديدات المنزلية عبر بوابة "قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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