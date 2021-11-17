طقس الخليج اليوم.. صحو بالإمارات وعمان معتدل بالكويت والبحرين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس دول الخليج العربي، حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، في معظم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي طقسا من صحو إلى غائم بشكل جزئي في الإمارات وسلطنة عمان، بينما الكويت والبحرين فمن المتوقع أن يشهدا أجواء معتدلة خلال ساعات اليوم، وإلى التفاصيل:

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس من صحو إلى غائم جزئيًا وغائم أحيانًا على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار.

وأشار المركز، في توقعاته، أن الطقس يحتمل أن يكون رطبًا ليل وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

كما نبهت الأرصاد الإماراتية، من امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وعن حركة الرياح، فأوضح مركز الأرصاد الإماراتي، أنها تكون على المناطق الساحلية والجزر جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة 10 – 20 قد تصل إلى 30 كم/س أحيانًا، بينما المناطق الداخلية والجبلية فتكون سرعة الرياح فيها من 15 – 25 قد تصل إلى 35 كم/س أحيانًا.

طقس البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن الطقس المتوقع، اليوم الأربعاء، سيكون بإذن الله تعالى معتدلًا مع بعض السحب.

وفيما يتعلق بحركة الرياح، توقعت إدارة الأرصاد أن تكون جنوبية بوجه عام من 3 إلى 8 عقد تتحول إلى شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار .

وعن حالة الموج بالبحر، فمن المتوقع أن يكون ارتفاع الأمواج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات البحرينية، أن درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

طقس سلطنة عمان

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أن حالة الطقس من صحو إلى غائم جزئيًا على محافظة مسندم مع احتمال هطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية محاظفات السلطنة.

وأضافت الأرصاد، أن يحتمل كذلك تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، مع وجود فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وسواحل بحر عمان.

وعن حركة الرياح، أشارت الأرصاد العمانية، إلى أنه من المتوقع أن تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة نهارًا تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلًا، بينما تهب على سواحل بحر العرب رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية غربية من خفيفة إلى معتدلة.

طقس الكويت

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، أن تكون

حالة الطقس اليوم خلال ساعات النهار معتدلة، بينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

وأضافت إدارة الأرصاد الكويتية، أنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس خلال ساعات الليل من معتدل إلى مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

اقرأ أيضًا :

طقس الخليج اليوم.. أمطار على السعودية وغائم في الإمارات وحار في الكويت

طقس الخليج اليوم.. معتدل في الكويت والإمارات وأمطار على السعودية