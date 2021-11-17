بالفيديو.. «مرور الرياض»: إغلاق جزئي لطريق الأمير محمد بن سلمان

الرياض - محمد عبدالله - نوهت إدارة مرور منطقة الرياض مساء الثلاثاء، بأنه سيتم تنظيم الحركة المرورية على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول.

ونشرت إدارة مرور الرياض محتوى مرئيًّا قالت فيه: «تنوه إدارة مرور منطقة الرياض عن خطتها لإدارة الحركة المرورية على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وسيتم إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل جزئي من الاتجاه الغربي من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع طريق الأمير تركي الأول، وتم توحيد الحركة بالاتجاه الشرقي على طريق الأمير محمد بن سلمان والاتجاه شمالًا أو جنوبًا ومن ثم تعود الحركة في جميع الاتجاهات بشكل طبيعي بعد التقاطع باتجاه الشرق».

وأكد التنويه أنه «تم إغلاق طريق الأمير تركي الأول بشكل جزئي بداية من تقاطع شارع السليمانية وحتى تقاطع الإمام سعود بن فيصل، وتم توحيد الحركة باتجاه الشمال على طريق الأمير تركي الأول من تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان وحتى طريق الإمام سعود الفيصل ومن ثم تعود الحركة بشكل طبيعي بعد التقاطع باتجاه الشمال».

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