أفكار ستغير العالم.. حساب «أوكساچون» يبدأ على «تويتر» بالتعريف بالمدينة

الرياض - محمد عبدالله - بدأ حساب مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر [email protected] أولى تغريداته بالتعريف بهذه المدينة التي أعلن إنشاءها اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتغريدة: «هذه أوكساچون.. مستقبل العمل والمعيشة والاستدامة».

وأضاف في تغريدة تلتها: «الأفكار في أوكساچون ستغيّر العالم، ستغيّر هذه المدينة الإدراكية الرائدة مفهومنا عن الأعمال والصناعات والمعيشة، بنمطٍ غير مسبوق على وجه الأرض».

وأكمل: «تمثّل أوكساچون النموذج المثالي الجديد للمدن الصناعية بتصوُّرٍ لم يسبق له مثيل.. مكان سيلبي كل ما تحتاجه أعمالك حتى تبلغ بنجاحها الآفاق.. سنغيّر قطاع التصنيع وسندعم الاستثمار والأعمال من أجل انطلاقةٍ نحو مستقبل لا يؤمن بالمستحيل».

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن إنشاء مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، وتستهدف تقديم نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

وقال في تصريح له بمناسبة الإعلان عن إنشاء المدينة: «ستكون المدينة الصناعية «أوكساچون» حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030».

وأضاف «ستسهم مدينة نيوم الصناعية في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنباً إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستشارك «أوكساچون» في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية، إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة».

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