أخبار السعودية.. «نزاهة» تطيح بمواطنين ومقيمين في قضايا فساد.. و«التعليم» تصدر 6 قرارات بشأن الاختبارات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عن أنها أطاحت بعدد من المواطنين والمقيمين في قضايا فساد، فيما أصدرت وزارة التعليم قرارات هامة بشأن الاحتبارات والحالات الطارئة، وإلى التفاصيل:

تعرف على أكبر تجمع صناعي عائم بالعالم «أوكساچون»

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"، وتحتل "أوكساچون" منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية، ويقلل التصميم الثُّماني الفريد للمدينة من أي تأثيرات على البيئة.

رئيس «نيوم» يوضح المقصود بـ«أوكساچون»

شرح الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر معنى «أوكساچون»، التي جرى الإعلان عنها كمدينة صناعية عائمة، وعما ستحتويه المدينة، موضحًا أن أوكساجون جاء فيها الاسم من كلمتين الأوكس معناها أكسجين وجون هو الشكل المثمن وهذه فيها رسائل اهتمام بالبيئة فالأكسجين هو المنبع الرئيسي لنظافة البيئة والأكتجون هو شبه أسلوب هندسي يبين أهمية المدينة.

«نزاهة» تطيح بمواطنين ومقيمين في قضايا فساد

قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وأكدت الهيئة على استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

إيقاف كاتب عدل حصل على 2.6 مليون ريال

تقرر إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (2.600.000) مليونين وستمئة ألف ريال من رجل أعمال (تم إيقافه) مقابل إفراغ (4) صكوك بمساحة إجمالية تفوق (40.000) متر مربع بطريقة غير نظامية.

إيقاف متعاقدتين بـ«قياس» سربتا اختبارات

انتهت إحدى القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لإيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب لقيامهن بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهن.

إيقاف متهمين حصلوا على مشاريع بـ10 ملايين ريال

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الثلاثاء، إيقاف 4 من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.

النيابة توضح عقوبة القيام بتمزيق العملة

أصدرت النيابة العامة، الثلاثاء، بيانا تحذر فيه من التلاعب في العملة المتداولة نظاميا، مشيرة إلى أنه كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاميا، في داخل المملكة العربية السعودية، بعد تشويهها أو تمزيقها أو غسلها، بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها أو حجمها أو اتلافها جزئيا باية وسيلة، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ٣ الي ٥ سنوات، وغرامة لا تقل عن ٣ آلاف ريال، ولا تتجاوز ١٠ آلاف، أو بإحدى العقوبتين.

«التعليم» تصدر 6 قرارات بشأن الاختبارات

كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور 6 قرارات من وزارة التعليم، بشأن الاستعداد لأداء الاختبارات ومتابعة الحالات الطارئة أثناء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت تعميمًا، بشأن دور الموجه أو الموجهة الطلابية في تهيئة الطلبة نفسيا وتربويا، وبث روح الطمأنينة بينهم وتبصيرهم بالطرق الصحية للاستعداد لأداء الاختبارات ومتابعة الحالات الطارئة أثناء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

تعرف على نظام إدارة النفايات

يدخل نظام إدارة النفايات، غدا الأربعاء، حيز التنفيذ، بعد مضي 60 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، ويستهدف النظام في مجمله الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، فضلا عن توحيد الإطار التنظيمي والتشريعي بشأن إدارة النفايات بما يحقق أرقى مستويات التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن.

«زاتكا» تكشف غرامات طبيق الفوترة الإلكترونية

بينّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، غرامات مخالفات عدم الإلتزام بتطبيق ضوابط وقواعد المرحلة الأولى لفوترة الإلكترونية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستدخل حيز التنفيذ والتطبيق بدءًا من 4 ديسمبر 2021م.

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