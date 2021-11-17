وزارة العدل توضح خطوات إثبات الوصية عبر بوابة ناجز

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة العدل، كيفية القيام بإثبات الوصية من خلال الخدمات العدلية الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر بوابة ناجز.

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، فيديو تفاعلي، شرحت من خلاله الخدة وكيفية الاستفادة منها وتنفيذها.

خدمة إثبات الوصية

وأوضحت العدل، أن خدمة إثبات الوصية هي عبارة عن طلب يقدمه الموصي أو من ينوب عنه لتوثيق الوصية بشكل رسمي لدى المحكمة المختصة.

وأوضحت وزارة العدل، كيفية وآلية وطريقة التقديم على خدمة إثببات وصية عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- النقر على خدمة إثبات وصية.

- اختيار المحكمة.

- ادخل بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف.

- قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

- أنقر إرسال لتقديم الطلب.

وحددت بوابة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية، ضوابط واشتراطات الاستفادة من خدمة إثبات الوصية، وتتمثل في المتطلبات التالية:

- يشترط إذا كان إثبات وصية للمتوفى، أن يكون المنهي وكيلاً عن جميع الورثة.

- يشترط عدم وجود نزاع في حال كون الموصي متوفى.

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