شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: مكافحة الفساد مسؤولية الجميع ومحاربته واجب ديني ووطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين بأجهزة الدولة لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده، ومكافحة الفساد تتحقق بتعاون الجميع.​

كما أن مكافحة الفساد وحفظ المال العام مسؤولية الجميع، جهات وأفراد والمشاركة في محاربته والقضاء عليه واجب ديني ووطني.

وتشدد الهيئة أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

كما تعمل الهيئة على حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.

وتوضح أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظاماً بكل حزم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام.