ضبط 5 مواطنين بحوزتهم 2500 متر مكعب من الحطب المحلي بعسير

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، الثلاثاء، 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم 2,500 متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية بمحايل عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة استخدام حطب محلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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