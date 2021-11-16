5 ضوابط للتسجيل بمبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية والعالمية

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، اشتراطات وضوابط التسجيل بمبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات بالمدارس الاهلية والعالمية.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، أنه يُمكن للمدارس الأهلية والعالمية المستوفية لضوابط الدعم في مبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات السعوديين، التي أطلقت بالتنسيق مع وزارة التعليم.

ضوابط التسجيل بدعم أجور المعلمين

وأوضحت منصة البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، أن هناك 5 ضوابط وشروط لازمة للتسجيل بمبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية والعالمية، وتتمثل هذه الشروط في المتطلبات التالية:

1- أن يكون المنشأة و الموظف مسجل في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)

2- أن يكون رقم الحساب البنكي للمنشأة الآيبان (IBAN) متوفر في ملف المنشأة.

3- أن يكون النشاط الاقتصادي للمنشأة ضمن النشاطات الاقتصادية التعليمية.

4- أن يكون الموظف مسجلاً على نفس المنشأة في بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق المسميات المعتمدة.

5- الا يكون الموظف مسجلاً على أكثر من منشأة في بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق المسميات المعتمدة.

كما حددت البوابة الوطنية للعمل، الشروط والمتطلبات الضرورية الازم استيفاءها في المعلم أو المعلمة للتمكن من التسجيل والاستفادة من برنامج دعم المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية والعالمية، وتتمثل هذه الاشتراطات في التالي:

1- أن يكون المعلم سعودي / المعلمة سعودية الجنسية.

2- عدم وجود دعم حكومي للفرد (دعم للتوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية حالياً)

3- وجود رخصة فعاله للمدارس من وزارة التعليم.

مبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات

وأوضحت البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يقدم دعما لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية والعالمية.

وأشار منصة طاقات، إلى أن ذلك يتم بالتنسيق بين وزارة التعليم وصندوق هدف والجهات ذات العلاقة للمساهمة في المحافظة على المكتسبات الوظيفية من السعوديين في القطاع ويضمن استقرارهم عن طريق دعم أجور المعلمين والمعلمات السعوديين.

وأضافت "طاقات"، أن البرنامج بتحمل نسبة 50% من الأجر الشهري وبحد أقصى 3الآف ريال شهرياً لكل معلم سعودي معلمة سعودية ولمدة 3 أشهر وفق شروط الاستحقاق.

وبينّت البوابة الوطنية للعمل، أن المنشآت الموقوفة أو عليها استرداد من الصندوق او وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا يمكنها التقديم على المبادرة.

وتابع البوابة، أنه لا يتطلب زيارة الموظف أو المنشأة لمراكز التوظيف أو فروع هدف، يقوم بالتسجيل الكترونياً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وسيتم التحقق من جميع البيانات من قبل النظام.

وأكدت منصة طاقات، أنه في في حال تغير الراتب بعد الانضمام للمبادرة يتأثر الدغم في حال النقص، أما الزيادة فيستمر الدعم على نفس الراتب المحدد بداية الانضمام للمبادرة والمسجل في التأمينات الاجتماعية.

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